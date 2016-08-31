涉護航官田鋼鐵 台南代議長一審無罪
台南市代理議長郭信良涉嫌打包票疏通官田鋼鐵環評案及向東昇營造取款案，遭南檢依貪污、詐欺取財罪嫌起訴，台南地方法院今天判決無罪，被告不能上訴，檢方可上訴。
根據起訴書內容指出，郭信良和擔任助理的親戚郭仲進，向官田鋼鐵告知將協助疏通市府環保局及處理市議員、自救會成員間的問題，官田鋼鐵同意支付新台幣1200萬元。但官田鋼鐵支付700萬元後，環評案未過關，郭信良未再取得餘款500萬元。
另外，起訴書也指出，郭信良向東昇營造呂姓負責人取款400萬元，卻佯稱是龍州工程行施姓負責人購買混凝土之用，欠款可從東昇營造未來支付給龍州工程行的款項扣除；但事實上施姓負責人毫不知情。1050831
(中央社)
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