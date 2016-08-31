黨產委員會 顧立雄：優先釐清附隨組織

不當黨產處理委員會今天揭牌，主委顧立雄表示，首先要釐清國民黨、國民黨相關黨營事業，以及國民黨附隨組織，也歡迎民眾提供事證。

對於何時要去拜訪中國國民黨前後任黨主席？顧立雄說，不希望拜會淪為單純口水戰或無謂的口角爭辯。目前會先取得相關資料，有必要溝通時自然會去拜會。

對於黨產調查時程，顧立雄表示，委員會的施行細則要提報行政院，相關子法也有6、7個，他已加緊速度，但要照顧到程序嚴謹。委員會將盡快召開，也會讓開會頻率盡可能加開，目前預計每月開會2次。

至於處理的優先順序，顧立雄表示，他只能說國民黨、國民黨相關黨營事業、國民黨附隨組織，這三大塊要盡快釐清，會儘速進行應有作為，但他無法提出具體內容，調查沒成熟前，不能大剌剌公開。

顧立雄表示，附隨組織要經過聽證程序認定，會盡快就國民黨附隨組織，特別是顯而易見的附隨組織加以認定。包括國民黨報表中已承認是黨營事業的中央投資公司，還是要經過程序加以認定。

他也表示，黨產認定和處理最重要是要有事證，委員會第一次會議就會針對民眾檢舉訂出獎勵辦法。

關於國民黨工權益，顧立雄表示，會和國民黨協商。黨工權益要維護，但也要把不當取得的財產回歸國家，兩者確實有可能衝突，但國民黨如果沒有決心在政黨補助款等範圍內支付黨工薪水，而一昧要求從由被推定為不當黨產的部分去支付，不執行瘦身、資遣，他認為不能構成正當理由。

此外，不當黨產委員會副主委原訂由檢察官出身的廉政署副署長洪培根擔任，但由於洪培根需先回任二審檢察官，才能借調黨產委員會，法務部為此提案要讓他回任台灣高等法院檢察署，引發爭議。

記者詢問洪培根的人事案進度。顧立雄表示，一定會尊重洪培根的主觀意願，若他確定有意願，會按照正常程序辦理借調事宜。

記者也詢問，有人認為委員會太匆促上路，包括助理等都「綠油油」，質疑委員會公正性。

顧立雄說，他認為是在正常下加快速度而非倉促。委員會工作人員分為外聘和借調，外聘透過一般流程，也上網公告，有興趣的都可以來應徵。「我當然也可以說歡迎國民黨工來應徵，擇優錄取」，但這議題本身就是口水，他回應也淪為口水，就到此為止。1050831

(中央社)