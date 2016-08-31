軍公教大遊行 警政署：未禁止警員參加

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軍公教大遊行活動預計9月3日，網路流傳警政署藉由全國性取締勤務，禁止現職員警參加。警政署今天表示，員警利用請假或下班時間參與，並不會禁止，當天也無規劃全國性勤務。

軍公教大遊行活動，網路上流傳「9月3日12至15時警政署舉辦全國性取締酒後駕車勤務不讓現職員警參與活動」的訊息，引起網友議論紛紛。

警政署表示，當天該時段並無規劃全國性同步取締酒後駕車勤務，不解資訊從哪裡來，只要員警請假或非上班時間，參與相關活動表達意見，均表示尊重，但由於警察有特殊身分，仍要提醒參與者，注意言行舉止，避免不當情形發生。

警政署指出，言論及集會自由是憲法賦予人民基本權利，絕對充分尊重，不過，保障集會遊行活動舉行，相關安全及周邊交通秩序，仍為警察責無旁貸責任，遊行當天除相關任務警察職務，其餘警察機關均正常輪休，也無通令管制休假。1050831

(中央社)