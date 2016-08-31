偷東西留下汽車逃跑 賊重返現場被逮

桃園市大園區38歲莊姓男子和朋友在1工廠竊取物品遭發現，棄車逃逸後又重返現場，被警方逮正著。(賴佑維翻攝)

桃園市大園區38歲莊姓男子和1名友人介紹的男子，31日開車到水源路1家燈具倉庫企圖竊取燈具，但2人被保全發現後留下裝滿的犯罪工具車輛逃跑，警方到場埋伏，莊南果然重回現場，其中莊男被警方逮捕，另1人還在循線追查中。

警方表示，獲報後到場查看，發現遭破壞的窗戶一旁還有裝滿犯罪工具的自小客車，車上還有手機、錢包等財物，在四處搜索卻找不到嫌犯，查詢車主後，發現莊姓車主有毒品、竊盜罪等前科，研判車主就是竊嫌，決定在現場埋伏逮人。

31日凌晨莊男回到工廠取車，警方立即上前逮人，莊男也坦承犯案。警方也起出手機10支、電線1綑、安非他命14.1公克、電子磅秤1台、吸食器1組及鉗子、板手等犯罪工具。

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(中時)