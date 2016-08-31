又壞了！美瀕海艦9個月壞4艘

在太平洋海域航行科羅拉多號，極速可達50節。(圖/美國海軍)

今年可稱是美國海軍瀕海戰鬥艦計劃最糟糕的一年。獨立級瀕海艦科羅拉多號(LCS-4 Coronado)在中太平洋中部巡弋時發現推進段故障，決定回到夏威夷修復。這是從去年12月以來，第4起瀕海作戰艦的故障事故。

國防新聞(Defense NEWS) 報導。科羅拉多號先前剛完成2016環太平洋聯合軍演，科艦試驗性的裝上魚叉飛彈進行實彈射擊，結果因為雷達導引設備與飛彈沒有整合成功，使得完全沒有找到目標。

即使是造型比較傳統的自由級瀕海艦，也在最近頻出意外。圖為自由號，先前因海水侵入排煙管而發生故障。(圖/美國海軍)

之後原先計畫前往新加坡，結果在週一時發生引擎故障，軍艦只能以時速18.5公里的慢速返回1500公里外的珍珠港基地。目前故障的原因還並不清楚，一切都要進船塢之後才能知曉。

上一起瀕海艦的意外是在7月發生的，自由級自由號(LCS-1 Freedom)引擎艙進水失去動力，隨後自行修復。更慘重的損壞事故發生在今年1月，自由級沃斯堡號(LCS-3 Fort Worth)因為操作失當造成齒輪箱嚴重受損，近日以拖行的方式從新加坡拖回聖地牙哥。去年12月，同為自由級的密爾瓦斯號(LCS-5 Milwaukee)在服役20天後就引擎故障被迫回港。

關於瀕海艦的頻頻故障，美國海軍作戰部長約翰•理查森上將(Adm. John Richardson)發表聲明：「LCS的故障原因包含人為因素與設計因素；比如沃斯堡是人為操作失誤，這方面要從培訓過程解決，。還有控制系統的毛病，比如密爾瓦基號是軟體的出錯，現在已經在所有同型軍艦上修正。」

(中時電子報)