桃猿阿迷趴 「軍中情人」方季惟開球

Lamigo桃猿一年一度的阿迷趴，將在9月4日邀請軍中情人方季惟前來開球。(猿隊提供)

Lamigo桃猿一年一度的阿迷趴即將在9月2日到4日正式開趴，繼國防部支援全猿主場「戎耀戰場」戰機衝場、直升機開球之後，重磅第五砲將在9月4日邀請「永遠的軍中情人」方季惟小姐蒞臨開球，再現風華。

方季惟因外型亮麗而出片，以清新陽光的健康型玉女歌手踏進樂壇，連續在1991年至1994年蟬聯軍中情人的四屆冠軍。曾經是台灣曲棍球的代表隊，方季惟卻有十分精緻標緻的五官，也讓她成為學生與軍中的族群最愛的歌手。方季惟有多首知名的美妙歌曲，被封為「軍中情人」、「夢中情人」。

方季惟唱出許多膾炙人口的歌曲，在華語流行樂壇佔有一定地位，更是第一位走上奧斯卡的華人女歌手。她將在9月4日(日)蒞臨全猿主場再現「軍中情人」的絕代風華，也會帶來招牌歌曲「想你想到夢裡頭」，一起勾起全猿主場球迷朋友豐富的從軍回憶，榮耀九三軍人節。

阿迷趴戎耀戰場聖戰即將開戰，9月2日(五)戰機衝場、9月3日(六)金門赤后樂團賽前唱出金門之音，賽後「旺福」、「Boxing」聯袂歡樂全猿主場；9月4日(日)賽前由方季惟開球，最狂嘻哈「兄弟本色」嗨翻全猿主場。

(中時電子報)