警逮槍毒通緝犯 竟是「粉刺唧拔器」專利發明者

林姓嫌犯竟是專利發明者，他因槍毒案遭上銬移送地檢署，仍得意洋洋的向旁人說，「要先跟我合照嗎？」（程炳璋攝）

林嫌秀出自己手機拍下的「粉刺唧拔器」照片。（程炳璋攝）

警方在林嫌家中查獲改造手槍。（程炳璋翻攝）

(16:36更新內文)台南市警方埋伏超過半年，30日下午逮獲擁槍自重的槍、毒通緝犯林瑞原，搜索過程中他對一支怪筆視如性命，他拿出專利證明表示，這是他發明的「粉刺唧拔器」，已經有廠商洽談量產，將先在國外販售，是他未來的生產工具。

41歲林瑞原供稱從小喜歡研發小物，南英工商畢業即未再升學，因為交到壞朋友，涉及多起槍、毒案經常進出牢獄。

林嫌兩年前出獄後，身上還揹著5起槍、毒案，其中一件需執行9年多，他四處躲藏不願到案服刑，遭到通緝，開始亡命天涯的生活。

林瑞原兩年來躲在中西區健康路一段的公寓大樓內，偶然一次在擠粉刺時突發靈感，作出可以自動吸附粉刺、清潔的筆型器具，經過改良，去年11月申請發明專利，取得證書號數D171602專利證明。

在檢察官陳瑞堯指揮下，警方埋伏8個多月，30日在大樓地下室停車場逮獲林嫌，並在他家中搜出一把改造手槍與部分海洛因、安非他命毒品。

在警方搜索時，林嫌特別將一隻怪筆視如性命般重要，交代搜索的警員千萬別弄壞，並拿出發明專利書，證明這是他發明的「粉刺唧拔器」。

警方半信半疑，再從中華民國專利資訊檢索系統中調查，發現真的有他的名字。他說，已有廠商與他聯繫量產，產品會先在國外販賣，他與廠商已談好每件產品的專利抽佣，這是自己下半生賴以維生的發明。

林嫌供稱未來會申請更多的專利，可惜被捕後將享受不到這些發明利潤，越說越得意的他竟向旁人說「要不要跟我合照?」。警方將他雙腳上銬，告誡他若是頭腦聰明，就別為非作歹，依照違反槍砲彈藥管制條例與藥品管制條例移送台南地檢署。

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(中時)