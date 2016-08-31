年金改革 陳副總統：不針對特定職業
年金改革爭議，副總統陳建仁今天下午受訪時表示，年金改革沒針對特定職業別表示，希望打造新而永續的年金制度，照顧退休長者，同時減輕年輕人照顧負擔。
監督年金改革行動聯盟計畫在9月3日軍人節當天，號召軍公教勞退休團體進行「抗議（總統）蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。
兼任國家年金改革委員會召集人的陳副總統下午出席三軍總醫院醫療成果發表會前受訪表示，年金改革沒針對特定族群、職業別，而是希望打造新而永續的年金制度，讓長者退休後都能獲生活照顧、經濟安全，減輕年輕人照顧長輩負擔。
陳副總統說，希望不分世代、族群一起努力，也呼籲大家要有愛心、耐心與同理心，讓國民世世代代獲很好照顧。
媒體詢問，選在九三軍人節前夕在社群網站臉書（facebook）發文向年金委員與國民喊話，是否想減輕上街遊行力道？
陳副總統表示，上街表達意見是民主社會應有的行為，公開信是為感謝年金委員會辛苦討論，一定可使年金改革走上最好的道路。1050831
(中央社)
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