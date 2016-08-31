台灣能源使用 青少年誤以為核能排第二

經濟部資料顯示，石油、煤、天然氣是台灣能源使用前三名，但根據金車最新調查顯示，青少年卻以為煤、核能和石油才是前三位，可見能源教育還有待落實。

金車文教基金會今天舉行節能減碳調查記者會，邀請前環保署副署長、台灣師範大學環境教育研究所教授葉欣誠給予建議，並請學生分享節能減碳的實際生活作為。

金車於今年6月針對高中和國中小學生進行節能減碳調查，有效樣本數為1709份，在97%信心水準下，正負誤差值為2.63個百分點。

根據經濟部104年資料顯示，石油（4成8）、煤（2成9）、天然氣（1成3）是台灣能源使用的前三名，核能使用不到1成，但根據調查顯示，青少年認為台灣能源比重前三名是煤、核能和石油，顯見青少年認知並不完全正確。

調查也發現，青少年認為風力、太陽能和水力是污染較少的能源，6成青少年認為台灣能源仰賴進口比率高，3成1卻不知能源從何而來；而青少年節能減碳知識來源以教師講授最多，其次是媒體新聞、網路資訊和教科書，9成青少年擔心全球暖化與氣候異常造成生態劇變。

至於生活方面，調查指出，青少年認為家中節能減碳做最好的是自己，其次是媽媽，最容易的節能行為是隨手關燈拔插頭（7成7），節約用水用電（5成4）、多走路爬樓梯（5成3），最容易的減碳行為是珍惜食物不浪費（4成5）、搭大眾運輸工具（4成4）、多用抹布少用衛生紙（2成9）。

葉欣誠表示，從問卷發現，台灣青少年大都認為全球暖化存在且對環境有威脅，但能源認知和實際狀況不太一致，可能因為核電是熱門議題，不管成人或青少年，都誤以為核能是台灣主要能源之一，而青少年知識多從教師講授而來，因此可從教育著手，讓學生知道現在台灣能源使用實際狀況。

辭修高中國中部學生彭凡哲表示，家中會把熱水器還沒變熱前的水存起來，做其他利用，也會在馬桶水箱放入裝水的寶特瓶，藉此減少沖水的水量，同時也購買LED和太陽能燈泡，來節省能源。

為推動全民減碳大作戰，金車基金會也鼓勵學生透過日常行為，落實減碳生活，只要到金車基金會官網報名參加減碳大作戰，挑展減碳任務，就有機會成為減碳勇士，希望在11月底前能號召2萬名學生參與，為地球減碳超過10萬公斤。1050831

(中央社)