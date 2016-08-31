南投警方威力掃毒　販毒集團7人落網

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毒品犯開車衝撞員警，遭到逮捕。(沈揮勝翻攝)

警方破獲販毒集團，並起出毒品與現金。(沈揮勝翻攝)

警方破獲販毒集團，並起出毒品與現金。(沈揮勝翻攝)

南投縣警察局南投分局偵查隊，30日傍晚在南投市南崗一路查緝毒品案件時，遭涉嫌販毒的陳姓、程姓男子拒捕並駕車衝撞，員警當場鳴槍制止並朝歹徒車輛輪胎射擊，歹徒逃逸500公尺後就逮，並循線陸續緝獲另5名共犯。

警方表示，南投分局偵查隊小隊長顏輝鵬等幹員，昨天下午5點在南崗一路發現查緝對象陳姓犯嫌所駕駛之小客車，正準備攔車盤查時，陳嫌駕車衝撞旁邊3部民眾車輛及警方人員企圖逃逸。

員警對空鳴槍後再朝陳嫌駕駛之車胎射擊，爆胎後陳嫌仍駕車逃逸至南投市大庄路並棄車逃逸，員警隨即到場追捕陳男、程男，並從車上起出海洛因7小包（含袋6.6公克）、安非他命2小包（含袋2.7公克）、注射針筒11支及夾鏈袋(空袋)200個。

隨後循線再緝獲另5名共犯，偵訊後依《毒品危害防制條例》送辦。

◎遠離毒品，莫逞一時樂，遺害百年身！

(中時)