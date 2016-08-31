少年回頭 成為烏來最年輕義消
近日烏來經常發生遊客失足摔落意外，位處深山、又曾遭蘇迪勒風災摧殘的烏來，救災行動比起平地更為艱難，消防員常常需要就地取材、砍下山竹作為救護道具。烏來消防分隊也因此更加仰賴當地義消的協助，從道路引導到潛水救護，義消與消防隊員合作無間。
在烏來長大，今年24歲的曹雙全，是烏來義消最年輕的隊員，每次救災都會親臨現場，甫加入2年的他，從高中開始就跟著消防隊跑，一下課就會到消防隊玩耍，還常常睡在消防隊。當初加入時，消防隊員常以為他已經加入義消很久。年輕熱血的曹雙全笑說，一聽到哪裡有意外就會盡力衝現場，也曾經從新店市區衝到烏來幫忙，「不知道為什麼，已經變成身體自然反應了。」
曹雙全的父親也是烏來義消隊員，從小受到父親的影響，對消防並不陌生，但高一的他很叛逆、常常到處打架，有次在新烏路騎車發生意外，和消防隊才有較多接觸，覺得自己應該做些「有意義」的事情，用自己的能力去幫助別人，毅然決然加入義消，才慢慢將人生「導向正軌」，曹雙全也覺得自己變得越來越快樂。
日前，烏來卡拉莫基步道發生遊客溯溪失足、摔落溪谷的意外，曹雙全也在現場。他提及，烏來地區常常發生遊客因路況不熟跌倒的意外，卡拉莫基步道與哈盆古道更是「常客」。
曹雙全無奈地說，在烏來發生的意外，因為時間和路程的影響，救到的人其實不多，但每次都還是會傾盡全力，也呼籲到烏來的遊客享受山林美景的同時，也要注意自己的安全。
(中時)
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