獅隊英雄主題活動 為球迷設計球員卡
去年統一獅「MY HERO PLAYER 1號英雄系列活動」大受好評，今年度將再次結合HERO英雄主題活動，除了球員們將在九月週六及週日主場賽事穿著外，商品部也再版推出，同樣推出一般球迷款及女性球迷款兩種款式，提供球迷選購，將於九月統一獅購物商城及主場客場販賣部全面開賣。
MY HERO PLAYER 1號英雄主題活動，一個以一號球迷為主角的貼心企劃，10日及11日連續兩天推出「英雄主角非你莫屬」球員卡專屬活動，凡當天穿著英雄HERO主題球衣，持當日比賽門票，現場排隊即可拍攝製作屬於自己獨一無二英雄球員卡，每場限量200張。
HERO＃1一號隊友站出來力挺英雄，9月10、11、24及25日凡穿著「英雄HERO主題球衣」，持當日比賽門票至統一獅萊恩酷商品部，均可排隊兌換「MY HERO PLAYER 1號英雄 珍藏海報」，海報設計以郭泰源領軍，率領潘威倫、高志綱、潘武雄、江辰晏、鄭鎧文及林志賢，搭配台南棒球場為背景主題，由Filter017合作設計，搭配 PRISM專業拍攝及後製，每場比賽限量贈送200份，送完為止。
(中時電子報)
關鍵字：統一獅
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