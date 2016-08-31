金車節能減碳調查 青少年誤認核能是主要能源

金車文教基金會今公布青少年「節能減碳調查」，發現國內高達9成青少年，害怕全球暖化與氣候異常造成自然生態劇大變化，也擔憂地球能源枯竭；6成青少年認為台灣能源依賴進口比例高，但有3分之一不知道能源從何而來。

這項調查針對全國1709名國小五年級至高中二年級學生進行調查，結果發現，台灣目前能源使用前三名為石油、煤及天然氣，台灣核能使用僅佔7.3%，但調查顯示，青少年卻認為國內能源使用前三名為煤、核能及石油，核能排名第二。

台師大環教所所長葉欣誠表示，不只是孩子，過半的台灣民眾也誤會核能是主要來源，主要可能是核能的爭議性大、媒體曝光率也高有關，因此台灣的環保教育需要更系統性的架構，也須在各級教育中特別強調。

根據調查顯示，青少年獲得節能減碳知識來源主要為老師講授、媒體新聞及網路資料；青少年最容易做到的節能行動是隨手關燈拔插頭(77.8%)、節約用水用電(54.2%)、多走路爬樓梯(53.7%)及購買環保標章產品(34.3%)。

辭修高中國中部學生彭凡哲分享說，自己會把家裡的馬桶加入裝水保特瓶，減少一次沖水的水量，節省水資源；辭修高中國中部學生周榆璇則說，室溫超過攝氏29度才會開冷氣，雖然夏天很容易達標，但必須要是家人一起集中在一個區塊，才啟動寶貴的冷氣。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，問卷中發現大部分青少年知道全球暖化造成氣候變遷，但仍只選擇自身舒適便利方式配合節能減碳，因此金車推動「救地球減碳大作戰計畫」，預估到今年11月將有2萬名學生參與，可望為地球減碳10萬公斤有趣的任務讓孩子樂於將減碳實踐在生活中。

(中時)