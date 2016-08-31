當大師的代價！曾寶儀東京抓寶5天 美背變這樣

曾寶儀最近常在臉書分享抓寶心得。（圖／中時資料照片）

曾寶儀分享刮痧後滿布瘀血的背部照。（圖／取自曾寶儀 Bowie臉書）

超夯手機遊戲《精靈寶可夢GO》在台灣開放下載3周以來，在全台各地掀起一股抓寶熱潮，許多藝人如五月天阿信、小小瑜等曾在臉書分享自己抓寶戰利品，分享成為「寶可夢大師」之路上的點滴，而曾寶儀（阿寶）也相當熱衷於這款遊戲，稍早她更分享到東京抓寶5天，美背也因刮痧變得血跡斑斑，有網友笑稱：「這是邁向寶可夢大師的痕跡啊！」

今(31日)阿寶在臉書透露：「這就是東京抓怪五天，加上海兩天一夜工作的後果。（好啦，還有昨晚北投朝聖，尋寶地圖上有東西我就是要出門啦！）」並秀出自己刮痧後佈滿瘀血的裸背照，讓人怵目驚心。

網友見此有感，分享說：「昨天北投沒有出大怪，因為我也去奮鬥了兩個小時......」，也有人提醒她別太過勞累，表示：「長期的睡眠不足，才會這樣體內發熱，刮痧才會這樣恐怖，要多休息」，另也有人放錯重點，誇她：「背很美。」

(中時電子報)