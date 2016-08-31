法不再支持歐盟與美貿易談判

圖為一男子頭貼反TTIP貼紙，街上抗議照。（圖／美聯社）

就在德國表示與美國的《跨大西洋貿易與投資夥伴關係協定》（ Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP）談判破局後，法國總統30日也公開表態說，法國將不再支持歐盟與美國繼續就TTIP進行談判。

法國認為，TTIP並不是個平衡方案，它無法讓歐盟獲得長期的利益。因此比起無意義的協商，政府更希望正視現實，讓外界知道TTIP在歐巴馬卸任前無法完成。

此外，法國外貿事務國務秘書長表示，巴黎計畫在9月份向歐盟委員會提出要求，希望其暫停TTIP談判。他說：「放棄繼續談判是因為美國什麼把好處都拿走了，且盟國之間的談判不應是這樣。」奧朗德早在今年5月時就表示過，法國不贊同沒有規範的自由貿易，且永遠不會接受損害本國農業、文化等行業利益和有悖雙方市場准入原則的協定。

《衛星網》法語網站引用歐盟議會比利時籍議員瑪律可·塔拉貝拉(Marc Tarabella)的話表示，「事實上，這一協定就是會傷害歐盟人民利益的貿易條約。因為TTIP並不是一個自由貿易合同，它的主要目標是貿易與投資，目的是為了保護那些大型企業，讓他們免於環保、社運團體對他們提出法律告訴。」

(中時電子報)