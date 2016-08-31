兆豐督導小組結論 必要時改派公股董監事

行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第1次會議，行政院發言人童振源會後轉述，會中結論要強化兆豐董事會功能，必要時不排除改派公股董監事。

童振源表示，會議由小組召集人、行政院副院長林錫耀主持，除4名小組委員與會外，也邀請金管會、法務部、財政部相關部會列席。

童振源轉述，今天會中達成2項結論。第一，兆豐銀行董事長徐光曦雖已辭職，但仍應進一步檢討兆豐董事會的功能，希望讓董事會發揮更大功能與責任，必要時不排除改派公股董監事，以強化公司治理，同時也應積極取得所有疑似洗錢帳戶交易資料，以作為未來釐清事實真相的重要依據。

第二，目前雖已掌握美國金檢報告中所稱174筆、74個帳戶（紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行）可疑交易的匯款戶、受款戶及金流資料，除了正一一加以檢視、比對外，也正調取匯款交易的原始憑證、電文以及開戶資料，兆豐總行應該進一步去取得102、103年度相關資料，以作為未來釐清事實真相的重要依據。

童振源表示，會中也對督導小組的運作進行討論，經委員交換意見後決定，針對各界質疑，請相關部會於法令許可範圍內，將相關資料提請督導小組檢視後，提出客觀專業的處理或回應建議，會後由行政院對外統一說明。

他表示，會議並針對外界的重點質疑進行充分討論，主要包括，徐光曦在案件發生時擔任總經理，是否會影響調查與處理的公正性？以及兆豐銀涉及洗錢的帳戶有哪些？最終受益人？以及是否涉及巴拿馬文件等。

童振源表示，針對這些外界質疑，小組委員除了提供相關金檢及稽查經驗，也為正進行中的行政調查、資料蒐集進度等表達關切。

他表示，關於「兆豐銀行遭美裁罰案專案小組」工作進度，刑事調查部分目前已由台北地檢署偵辦中；行政調查部分，金管會已就合意處分內容，函請兆豐銀行提出說明。並陸續約談兆豐銀行前董事長蔡友才等相關人員28人。

此外，金管會也已派員赴巴拿馬地區分行進行金檢，後將轉赴紐約分行。專案小組目前刻正進行資料蒐集分析比對，以釐清事實及追究相關人員可能責任，規劃在9月底完成行政調查報告。1050831

(中央社)