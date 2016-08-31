克蕭何時回道奇 還得投復建賽
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊王牌左投克蕭，今天在主場投模擬賽2局，雖然他自評感覺還不錯，球團仍不敢大意，還是得先經過小聯盟復建賽的評估，再決定何時讓王牌歸隊。
大聯盟官網報導，今天道奇有4位投手投模擬賽，分別是克蕭（Clayton Kershaw）2局，安德森（Brett Anderson）4局，卡茲米爾（Scott Kazmir）與麥卡錫（Brandon McCarthy）各5局。
雖然克蕭說感覺自己狀況還不錯，但仍是4人中距離重返大聯盟最遠的，道奇總裁佛里曼（Andrew Friedman）說，克蕭歸隊前還得到小聯盟投復建賽，以鞏固手臂的強度。克蕭因椎間盤突出而放入傷兵名單。
佛里曼表示，克蕭進步很多，不過即使他投完復健賽後，後續的狀況還得評估再作決定。
至於其他投手的復原狀況，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，卡茲米爾應是最快可歸隊的。1050831
(中央社)
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