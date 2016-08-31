酒醉誤闖KTV包廂 口角遭毆傷
南投縣張姓男子因酒醉在KTV誤闖包廂，和邱姓男子口角，氣憤找廖姓及高姓男子助陣，找人理論反倒被打，傷勢較重，顱內出血和腦震盪等，警方另循線逮捕廖姓及高姓男子到案。
警方說，29日凌晨張姓男子在草屯鎮1間KTV喝酒唱歌，酒醉誤闖別的包廂，還對包廂裡的人敬酒，被邱姓男子質問身分及被趕出去。張姓男子離開包廂後，心生不滿，打電話找廖姓及高姓男子，帶2把改造手槍要找邱姓男子理論。
張姓男子等3人進入包廂後，包廂裡的人持椅子和酒瓶毆打張姓男子等3人，張姓男子被打到頭破血流，廖姓及高姓男子見狀對空鳴槍，趁亂逃逸，張姓男子因傷勢較重送醫急救，其他人也鳥獸散。
警方接獲KTV業者報案，除把張姓男子送醫治療，另在KTV起出改造手槍和子彈，循線逮捕廖姓及高姓男子，訊後將2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，另追查其餘參與鬥毆的多名男子身分。1050831
(中央社)
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