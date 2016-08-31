菲總統：談人權 歐巴馬得先聽我說

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天表示，他下週與美國總統歐巴馬在寮國會面時，已經準備好討論各種議題，但補充談到人權問題時，歐巴馬一定得先聽他說。

路透社報導，杜特蒂當選兩個月來，因承諾掃毒導致與毒品有關的槍決人數激增，美國已表示高度關切。

詢及在9月6日東亞高峰會場邊會談時，是否願意與歐巴馬討論人權議題，杜特蒂對記者說：「這要看談到什麼程度。」

杜特蒂說：「在我們談論人權時，他們必須先了解問題，我會堅持先聽我說：問題是這樣，然後我們就可以開始談。」

昨天公布的警方資料顯示，杜特蒂上任兩個月來，因毒品相關理由遭槍殺人數已站上約2000人，其中將近一半是在警方行動中遭殺，其他則是遭不明槍手擊斃。（譯者：中央社許湘欣）1050831

(中央社)