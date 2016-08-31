G20前示善意 李克強回應加國間諜案

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加拿大總理杜魯道因參加20國集團（G20）領導人峰會前往大陸，並在北京與大陸國務院總理李克強會談。李克強今天表示，將透過法律途徑處理加拿大公民高凱文2年前在中國被拘留案。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，杜魯道（Justin Trudeau）訪中國前曾表示，將向中國大陸提及敏感的人權問題。

加拿大公民高凱文（Kevin Garratt）今年初在中國遭到起訴，涉嫌罪名包括非法刺探、竊取國家秘密罪。高凱文被控竊密案令渥太華與北京的關係出現緊張。

加拿大政府曾對中國當局起訴加拿大公民高凱文表示關注，並稱將密切跟進事態發展。

李克強在今天的聯合記者會上表示，將會以人道主義方式依法處理涉嫌間諜罪在中國已被拘押兩年的加拿大公民高凱文一案。他還表示，雙方將繼續就此事保持溝通。

高凱文被捕前住在大陸與北韓交界的丹東市，與妻子茱麗亞（Julia）在當地經營一間咖啡館。兩人在中國大陸已居住30年。

高凱文與妻子在2014年8月被捕。茱麗亞於2015年2月獲得保釋。

中國大陸外交部長王毅6月訪問加拿大時，一名加拿大記者向加拿大外交部長戴恩提問，指中國人權問題一直惹人關注，例如香港銅鑼灣書店事件，以及一名加拿大人在中國被控間諜罪被囚禁等。

王毅隨後指責這名記者提問的態度傲慢，不負責任，對中國充滿偏見，他完全不能接受。他還說，沒有人會比中國人更清楚中國的人權狀況，只有中國人有權去講，建議記者不要用如此不負責任的態度去問問題。

杜魯道當時對此表示，「言論自由對我至關重要。我們知道媒體的工作就是要提出尖銳的問題。」1050831

(中央社)