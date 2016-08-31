浩鼎案 陳副總統：報導與事實有出入
媒體報導，檢調調查浩鼎案風波時，曾傳訊副總統陳建仁作證。陳副總統今天下午受訪時表示，週刊報導內容事實都有出入，基於偵查不公開，他不便對外多做說明。
日前浩鼎案掀起國內政治風暴，前中研院院長翁啟惠涉嫌貪污罪，今有週刊報導，近來檢調在翁啟惠的電腦內發現上萬封電子郵件，其中有翁啟惠與浩鼎董事長張念慈通信，經破解後確認為貪污鐵證，且為了深入瞭解案情，檢調單位還傳訊副總統陳建仁作證。
對於週刊今天報導陳副總統曾於就職後接受檢察官訊問，陳副總統今天下午出席三軍總醫院醫療成果發表會時表示，他在5月11日上午11時，曾以證人身分，在競選總部協助檢察官辦案。
關於週刊報導內容，陳副總統說，不論是時間、細節跟事實都有出入，基於尊重司法與偵查不公開原則，他不便對外多做說明。1050831
(中央社)
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