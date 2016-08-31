年金改革 洪秀柱：反對貼標籤式惡鬥

國民黨主席洪秀柱今天針對年金改革發表4點聲明，強調沒有尊嚴就沒有改革，反對貼標籤式的政治惡鬥，不能接受任由各職業別互相撕裂，9月3日遊行「我們會和他們站在一起」。

中國國民黨中常會下午由國家政策研究基金會永續組召集人陳雄文報告「國民黨對於年金改革應有的立場與態度」。

陳雄文報告提及，民進黨政府的年金改革只有口號，沒有具體的改革內容，實質上還是由上而下的指導，把委員會成員當成蔡政府塑造改革形象的橡皮圖章，且刻意操弄職業別與世代間的對立與衝突。

洪秀柱聽取報告後說，最近年金改革議題沸沸揚揚，在社會引起討論，這是艱鉅的政治工程，過去國民黨執政，因為事前溝通不足、時程過於倉促，加上民進黨刻意阻撓，導致最後功敗垂成。

她表示，政黨輪替之後，國民黨沒有忘記當初推動年金制度永續發展的初衷，更沒有忘記要反省、調整過去凌亂的步伐，同時也要讓民眾看到國民黨在年金改革議題不會缺席。

洪秀柱提出4點聲明，包括國民黨支持年金改革，為確保所有年金制度都能健全發展，支持漸進式、配套完整的年金改革，反對躁進、限期完成的政治鬥爭。

她說，國民黨反對製造職業別的衝突，改革應以理性正確的資訊為前提，且要有同理心，不是透過民粹的手段，製造職業別的衝突，獲取改革的助力；為改革而改革，或是要求齊頭式的平等，不符合公平正義原則。

洪秀柱指出，年輕世代面臨最大問題是沒有願景的未來，國民黨反對挑撥世代對立，讓年輕世代看不到未來的年金改革。

她說，國民黨要捍衛退休者的年金權益，國民黨尊重公平、合理看待過去依循制度所賦予的任何權益，制度設計如果不夠健全，問題是在制度的本身，而不是依循制度的人；任何刻意的抹黑，是把某些職業別當做代罪羔羊，不會讓制度變得更好，反而凸顯執政者把改革當工具，以遂行政治目的。

洪秀柱強調，國民黨堅持沒有尊嚴就沒有改革，反對蔡政府貼標籤式的政治惡鬥，不能接受一個宣稱最會溝通的政府，卻只是善於操弄話題，分化軍人跟公教團體，更不能接受一個所謂社會團結模式的年金改革確是任由各職業別跟世代間在改革戲碼中，不斷互相撕裂。1050831

(中央社)