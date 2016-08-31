7台人在印尼涉毒判死 外交部提供司法協助

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先後兩批共7名台灣人因為涉毒，遭印尼地方法院判處死刑。外交部今天表示，已提供建議律師名單，並持續與印尼政府保持密切聯繫，盡力維護國人應有的司法權益。

外交部表示，去年11月有4名台灣人因涉嫌持有26公斤冰毒，遭到印尼地方法院判處死刑，駐印尼代表處已於第一時間掌握情況，外交部並已責成駐處關心國人情形。由於本案尚未定讞，外交部僅能從旁關心並提供適當司法協助。

外交部表示，另有3名台灣人因涉嫌販毒於印尼被判處死刑定讞，駐印尼代表處之前已提供建議律師名單，是否進行後續法律程序提出非常上訴，則需由當事人及家屬自行決定。

外交部表示，要藉此機會再次呼籲，持有、販賣、製造及使用毒品在東南亞地區國家均屬重罪，請國人切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國法律，得不償失。1050831

(中央社)