家樂福平鎮分店計9／3開幕 警疏導交通

家樂福平鎮店9月3日將開幕，警方預估龐大人潮，將全天候疏導交通。(賴佑維攝)

大賣場家樂福平鎮分店預計9月3日上午10時許開幕，平鎮警分局為避免車流壅塞，將連2天全天候交通疏導，呼籲民眾注意交通狀況。

平鎮警分局長胡美華表示，該賣場因緊鄰中豐路上，又是連接中壢區及龍潭區之主要道路，將造成中豐路沿線雙向交通壅塞，因此平鎮警分局已擬定交通疏導計畫，務必將壅塞情況降至最低。

平鎮警分局於3日、4日共計2天，上午8時起至晚間20時止，將派員疏導南北雙向中豐路沿線及三興路口、坤慶路口、東豐路口、南豐路口及湧光路口等路段。

另往來龍潭區、中壢區之車輛，也可轉駛替代道路福龍路及中興路，避開入場車流。而平鎮警分局也協調賣場業者，加派保全人員快速引導入、出場車輛，避免因等候入場，導致車輛回堵至中豐路上，造成壅塞。

(中時)