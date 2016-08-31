全國YouBike系統異常 中市忙搶修

我要評比

全國YouBike系統今天凌晨因執行系統更新，導致異常，全國YouBike都不能騎，不少民眾要刷卡才發現不能騎，經過搶收的工作人員解釋才知單車停擺。（黃國峰攝）

維修人員忙著拿著電腦，逐一對每個停車柱更新，預計要二天的時間，全國YouBike才能恢復正常服務。（黃國峰攝）

維修人員對停車柱軟體更新後，逐一將單車擺回，不過因為其他場站，也還沒更新好，所以暫時還是不能使用。（黃國峰攝）

由於維修人員需逐一對每個停車柱作軟體更新，預計要二天的時間，全國YouBike才能恢復正常服務。（黃國峰攝）

全國YouBike系統今天凌晨因執行遠端系統更新，導致停車柱控制系統當機，維修人員對停車柱軟體更新後，逐一將單車擺回，預計要二天的時間，全國YouBike才能恢復正常服務。

(中時)