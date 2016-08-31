水保局建造最後一道防線 阻土砂進入牡丹水庫

李鎮洋今天特別南下了解防砂設施進度。（黃文博翻攝）

位於屏東縣牡丹鄉的牡丹水庫是屏東地區最大的水庫，也是台灣最南端的水庫，主要供應牡丹、車城、恆春等南屏東的一般用水，年平均土砂淤積量約20萬立方公尺，為了減緩水庫集水區上游的土砂進入水庫，延長水庫使用壽命，行政院農業委員會水土保持局與經濟部水利署分工合作整治水庫集水區，水保局105年在主要支流汝仍溪流域設置防砂設施，水保局李鎮洋局長8月31日特別南下了解防砂設施進度。

李鎮洋局長表示，有鑑於牡丹水庫上游集水區仍有崩塌及堆積在河道的不安定土砂，每遇颱風豪雨這些土砂就會輸送到下游且流入庫區，造成水庫淤積及影響水庫壽命，本次率全國之先，導入節能減碳、生態保育及施工品質控制等概念，在牡丹水庫上游施作里仁溪二期防砂壩，以鋼構組裝內填卵石構築，具有攔阻土砂、減少碳排放量、生態復育效果明顯等多功能的鋼製自由框透過性壩，藉由多孔隙營造不同生物所需復育空間、攔阻土砂及漂流木、卵石過濾原水淨化水質、植生恢復快速降低不協調感。

同時為了生態及安全考量，規劃設計階段即多次邀請生態、水利、水保等專家學者現勘討論，另為了維持縱向的生態廊道暢通，因此在防砂壩的中央設置開口，並且在下游面保持常水位，施工前、中、後也都委託專業團隊做生態調查，對當地動植物的生態干擾達到最小，歷經105年0611豪雨、尼伯特颱風、0710豪雨考驗後成效顯著。

李鎮洋指出，一般而言，減緩水庫淤積的課題包括降低入庫土砂、疏浚及水庫排砂等三個面向，水保局目前在努力的就是如何有效的減低進入水庫的土砂，方法包括崩塌地處理、植生、河道整治及防砂設施等，本局臺南分局這次施作的防砂設施距離水庫僅約2公里，除了工法的創新，也特別強調民眾及專家學者的參與，提供很多專業知識及實務的工程經驗，營造汝仍溪集水區上游土砂進入水庫的最後一道防線。

(中時)