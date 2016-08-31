指馬英九擁金庫 周玉蔻遭判須登報道歉

台北地院今(31)下午4時宣判，判周玉蔻須在中國時報等五家媒體刊登道歉啟事。（本報資料照片）

名嘴周玉蔻去年初指稱「新台灣人」文教基金會坐擁十億元資產，且不當運用前總統馬英九的選舉補助款，「是馬英九的金庫」，新台灣人文教基金會認為周玉蔻所言不實，提告求償1元及登報道歉，台北地院今(31)下午4時宣判，法官判周玉蔻敗訴，須在中國時報等五家媒體刊登道歉啟事，但免賠1元。

(中時)