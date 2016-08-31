許瑋甯曬出小麥肌膚 「上空日光浴」辣翻

許瑋甯的白皙肌膚，讓許多人相當羨慕。（圖／中時資料照）

許瑋甯曬「上空日光浴」辣照，小麥色肌膚被讚超美。（圖／取材自許瑋甯臉書）

從模特兒轉戰戲劇、電影圈的藝人許瑋甯，擁有亮麗外型和姣好身材，是不少人心中的女神，精湛演技亦備受肯定。近日她飛到洛杉磯拍戲，在工作空檔不忘把握難得的悠閒時光，向大家分享做日光浴的自拍美照，除了小麥色皮膚令人驚豔，網友見她是「上空」狀態，更直呼太惹火啦！

許瑋甯今（31日）貼出在洛杉磯做日光浴的辣照，只見她盤起頭髮、愜意地趴在戶外躺椅上，正一臉享受地沐浴在陽光下，以往的白皙肌膚也曬成小麥色，網友見了直誇「好美，不愧是女神」、「曬成小麥色也好正」，也提醒女神要記得多喝水、補水。

另外，許瑋甯貌似為了把小麥肌膚曬得均勻點，特地解開上身比基尼，露出整片美背，加上若隱若現的性感翹臀，讓人大呼「這上空日光浴太犯規啦！」

(中時電子報)