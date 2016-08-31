許瑋甯曬出小麥肌膚 「上空日光浴」辣翻
從模特兒轉戰戲劇、電影圈的藝人許瑋甯，擁有亮麗外型和姣好身材，是不少人心中的女神，精湛演技亦備受肯定。近日她飛到洛杉磯拍戲，在工作空檔不忘把握難得的悠閒時光，向大家分享做日光浴的自拍美照，除了小麥色皮膚令人驚豔，網友見她是「上空」狀態，更直呼太惹火啦！
許瑋甯今（31日）貼出在洛杉磯做日光浴的辣照，只見她盤起頭髮、愜意地趴在戶外躺椅上，正一臉享受地沐浴在陽光下，以往的白皙肌膚也曬成小麥色，網友見了直誇「好美，不愧是女神」、「曬成小麥色也好正」，也提醒女神要記得多喝水、補水。
另外，許瑋甯貌似為了把小麥肌膚曬得均勻點，特地解開上身比基尼，露出整片美背，加上若隱若現的性感翹臀，讓人大呼「這上空日光浴太犯規啦！」
(中時電子報)
關鍵字：許瑋甯
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。