2016我幸福指數排名16 優於日本、南韓

我要評比

行政院主計總處下午公布2016年幸福指數，我國在受評比的39國裡，名列第16，較去年進步2名，為自2013年編製以來最佳，優於日本的第24名、南韓的第29名。

這項幸福指數是依據OECD美好生活指數架構所編製的，總計衡量居住條件、所得與財富、就業與收入、社會聯繫、環境品質、主觀幸福感等11項領域24項指標。

主計總處表示，OECD今年評比的國家有35個會員及3個夥伴國，我國依同一架構編製後加入評比，在39國當中名列第16。

我國自2013年開始編製這項指數，近四年排名依序是第19、18、18、16，今年排名為自編製以來最佳。

(工商)