向軍人致敬！話雨9／3開幕 穿軍裝送義大利名傘
蔡總統說要向勞苦功高的軍人致敬，時尚生活精品配件複合店「話雨」，今（31)日立即宣布為了慶祝在南港環球購物中心的門市在軍人節開幕，9月3日當天規畫多項優惠活動，送出總價值超過25萬元的好禮贈品，包括超過200把義大利H.DUE.O高級傘，給穿軍服到現場的國軍及民眾、門市商品最低下殺5折等。
話雨的最主要商品，是義大利H.DUE.O高級手工傘，同時也銷售高級背包、風衣及行李箱，在9月3日當天，穿軍服到話雨南港旗艦店排隊，前50名可以免費得到市價980元的義大利H.DUE.O傘；第51名到200名，可以用93元購買市價980元的H.DUE.O傘；排在200名以後的可以玩骰子遊戲，以最低5折的折扣，在專櫃盡情購買傘、背包及風衣等精品。
話雨總經理吳其峰表示，舉辦這個活動，除了慶祝話雨南港旗艦店開幕，也希望向勞苦功高的軍人致敬。
H.DUE.O傘來自義大利，設計總監Barbara是義大利知名設計師及建築師，米蘭、羅馬及佛羅倫斯等城市,都可以看到她設計的作品；她把對建築的品味注入傘的設計，風格既熱情又特別。H.DUE.O傘骨結構經過精心設計,再加上使用玻璃纖維、鋁合金及鐵等堅固的材料，所以非常耐用。
為了提供台灣消費者不同風格的傘，話雨也開始採用台灣插畫家的設計，像是擅長可愛圖畫的LINE插畫家咖啡妹；還有風格唯美的康妮里里，今年都各為話雨設計了3把傘，讓雨傘多了一股文創風。
(中時)
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