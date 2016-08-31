出席公安會報 柯文哲：偷工減料就嚴懲

台北市長柯文哲今天出席公安會報時說，反對任意增加檢查員，「每個人要自己行為負責」，若偷工減料就嚴懲；平時檢查業者都合格，但聯合稽查卻違規，要求相關單位應進行了解。

柯文哲下午出席公共安全督導會報時向業務單位提問，關於「平時檢查與聯合稽查結果不符，且未有管考及檢討機制」後續做法。

柯文哲提及，聯合稽查小組是否建立稽查後的基礎資料庫，若發現有缺失如何解決，像建管處自行查處業者，聯合稽查時，卻發現有重大瑕疵，相關單位該如何做？ 柯文哲表示，有大同區里長檢舉轄內某間大型健身房是違建，為何相關單位沒發現？聯合稽查小組應該建立追蹤表格。

建管處回應，該區域為商業區，只要業者合法申請即可，且民眾不會知道業者合不合法或主動上門檢查，行政部門沒有檢查機制，忽然跑去檢查，業者會覺得在找麻煩。

柯文哲說，「市長多做兩年就知道，這麼大的違建都不知道」，滿奇怪。

柯文哲表示，反對食安問題就增加食安檢查人員，「若什麼事都要增加檢查員，政府不用做事」，每個人要為自己行為負責，像美國制度，若被抓到一次就抄家滅族。

他說，「每一個工程都要監工，市府那麼多工程，都不用做事」，自來水處處長陳錦祥說要增設檢查人員，他反對，一開始會選擇相信，但逮到偷工減料就嚴懲。1050831

(中央社)