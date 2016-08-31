蔡英文今天生日 驗證去年許的願望落空

蔡英文(前左1) 去年生日許願：希望明年此時，台灣變得更好，人民有希望，大家都快樂。(翻攝自蔡英文臉書)

今天是蔡英文國曆生日，中常會中柯建銘有提到，「主席，妳今天生日耶！」蔡英文淡淡回應，「我只過農曆生日，農曆已經過了。」但是去年今天，蔡英文在臉書上，不僅貼上和黨內同志、高雄市長陳菊、嘉義縣長張花冠等人一同慶生切蛋糕的照片，還PO文寫：「我的願望：希望明年此時，台灣變得更好，人民有希望，大家都快樂。」

結果蔡英文就職剛過百天，又正逢生日，顯然她的願望，沒有實現。

(中時)