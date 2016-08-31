警政署將以大執法限制九三大遊行參加人數？假的
為了反制政府的年金改革，全台軍公教9月3日總統府前大遊行箭在弦上，台南許多現職基層警察聯結，計畫請假北上參加，網傳警政署將在當天中午執行全國酒駕大執法，約制參加遊行的人數，台南市交通大隊向警政署求證，證實是假消息。
台南市以退警協會與警察人權促進會主導參加九三軍公教大遊行，參加者以退休警察為主，大台南共發動5至7台遊覽車，但有現職警察早已對警察退休年金改革不滿，私下串聯請假，計畫一起北上參加遊行。
有計畫北上的警察稱檯面上的遊覽車數不能反應現狀，台南市起碼有20部遊覽車在調度載人，高雄已有80部車。「這次遊行關係警察自身權利，我要看到時候台北的學長們怎麼阻擋我們」。
遊行前夕，網路已在瘋傳警政署將規劃專案勤務，計畫在9月3日當天中午祭出「全台酒駕大執法」，罕見在中午執行取締酒駕工作，以勤務規劃來減少現職警察參加遊行的人數。
台南市交通大隊澄清台南市並無這項勤務，求證警政署也表示是假消息，當天的警員勤務正常輪休。
(中時)
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