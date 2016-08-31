最美歐巴桑代言豬肉溯源系統 為食安把關

農委會找來藝人陳美鳳代言，推行溯源系統。（農委會提供）

為強化民眾飲食安全，農委會推行「國產生鮮豬肉追溯系統標示牌」，預計年底前達到4成滲透率。農委會表示，溯源系統現無法令規定，目前正在研擬修法，將其納入《農產品生產及驗證管理法》，未來就可指定公告部分產品，強制要求提供溯源系統。

農委會畜牧處副處長王忠恕指出，傳統市場高達整體消費的8成5，而目前全台1萬多個肉攤中，又有高達一半在六都，因此要先從六都開始推行溯源系統，提高覆蓋率，期望明年6月底能推行到5成，明年年底能推行7~8成。

有媒體問及，此舉是否在為未來美豬進口做準備？農委會主委曹啟鴻表示，目前談美豬進口言之過早，先不論美國，現在西班牙、加拿大的豬肉都已進口到台灣，不過是冷凍冷藏，農委會希望將國產溫體豬肉的優勢展現出來，配合溯源餐廳，讓食安從源頭把關。

由於現在推行豬肉溯源系統並無強制法令要求，王忠恕表示，現行《農產品生產及驗證管理法》，只將有機認證、產銷履歷、CAS納入，目前正在修法，將溯源系統列入成法源依據，草案已研擬好，預計年底前送行政院，未來就可指定公告那些產品需要有溯源系統，也可藉此提高飼主的用藥安全責任。

為了推廣豬肉溯源系統，農委會更特地找來藝人陳美鳳擔任代言，陳美鳳說，只要食材新鮮安全，簡單調味就很美味，「很多事情我們不是專業，我們要靠專業幫我們把關」。9月6日起，農委會將邀集各地衛生局、縣市政府市場管理處與養豬產業團體，到肉攤進行聯合檢查，期望未來達到滲透率百分之百。

(中時)