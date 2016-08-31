歐弟轉行？相聲大師收其為徒賜名「歐陽隆基」
男星歐弟（歐漢聲）自歌手身分出道，後轉戰主持界表現亮眼，近年將重心轉往大陸發展的他，在節目《花樣男團》中，被大陸知名相聲社團「德雲社」創辦人、著名相聲演員郭德綱招收為徒，更賜名為「歐陽隆基」，雖然網友質疑僅是節目效果，但在昨（30日）德雲社演出上，歐弟的名字確實出現在社團家譜，正式成為德雲社的「家人」。
郭德綱與歐弟同是節目《花樣男團》固定班底，日前他在節目上正式收歐弟為徒，並賜名為「歐陽隆基」，成了德雲社的「隆」字輩成員，郭德綱在節目上表示願意花2、3年打造歐弟，令其在相聲界與他的大弟子岳雲鵬一樣，而在上周六節目裡，郭德綱因為原訂的國內活動，必須暫時離開《花樣》時，仍不斷向歐弟強調：「回國後一定要來德雲社道道，認識一下『家裡人』。」
不過這項決定卻被網友質疑是節目效果，認為郭德綱只是隨口說說而已，但在昨天德雲社的「綱絲節」專場演出上，郭德綱首次公布了德雲社家譜，親口表明：「列入族譜的都是家人」，而歐弟的名字赫然在列，證明他真的有意打造歐弟，事實上，郭德綱在節目上就不只一次誇獎歐弟聰明、敬業，認為他需要更大的平台，因此執意收其為徒，而對於如此照顧他的郭德綱，歐弟則說：「師父就像一罈老酒，韻味很深，我想成為郭老師這樣一個有能力、有自信、談笑風生看淡人世的人。」
(中時電子報)
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