地磨兒國小校長伍麗華 將接任屏縣原民處長

前屏東縣政府原民處長曾智勇日前高升原住民文化發展中心主任，處長一職縣府今日證實將由地磨兒國小校長伍麗華接任，欲借重她過去投入部落教育與文化經驗，跨大服務範圍，目前學校正展開校長遴選作業，待人選確定後伍將正式履新。

伍麗華在教育界服務27年，曾任泰武及地磨兒國小校長，也曾是教育部原住民教育政策委員，更推動地磨兒國小成為民族實驗小學。她坦言，自己對學校有很大責任，但經縣長潘孟安多次徵詢，「真的糾結很久」，決定勇於承擔，未來承諾會全力推動原民文化與教育。

整起人事案曝光前，三地門鄉議員車牧勒薩以‧拉勒格安建議，站在族群對等、尊重族人態度，應提供原住民社會公開討論處長人選機會；但屏縣府回應指出，人事案早已底定，是基於國小學童受教權，同時展開校長遴選作業，向全國徵才，希望盡早底定接任人選，在新校長到任前，伍麗華仍會堅守原崗位。

伍麗華父親是安徽人，母親是魯凱族，從小父親堅持讓她在部落長大，並告訴她要說「母」語，才能沉甸甸的跟這塊土地在一起，還說不必等「落葉才歸根」，而是要「落地就生根」。她用自己漢名紀念與父親的連結，而魯凱族名字是「saidai latavelengan」。

(中時)