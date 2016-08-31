地磨兒國小校長伍麗華 將接任屏縣原民處長
前屏東縣政府原民處長曾智勇日前高升原住民文化發展中心主任，處長一職縣府今日證實將由地磨兒國小校長伍麗華接任，欲借重她過去投入部落教育與文化經驗，跨大服務範圍，目前學校正展開校長遴選作業，待人選確定後伍將正式履新。
伍麗華在教育界服務27年，曾任泰武及地磨兒國小校長，也曾是教育部原住民教育政策委員，更推動地磨兒國小成為民族實驗小學。她坦言，自己對學校有很大責任，但經縣長潘孟安多次徵詢，「真的糾結很久」，決定勇於承擔，未來承諾會全力推動原民文化與教育。
整起人事案曝光前，三地門鄉議員車牧勒薩以‧拉勒格安建議，站在族群對等、尊重族人態度，應提供原住民社會公開討論處長人選機會；但屏縣府回應指出，人事案早已底定，是基於國小學童受教權，同時展開校長遴選作業，向全國徵才，希望盡早底定接任人選，在新校長到任前，伍麗華仍會堅守原崗位。
伍麗華父親是安徽人，母親是魯凱族，從小父親堅持讓她在部落長大，並告訴她要說「母」語，才能沉甸甸的跟這塊土地在一起，還說不必等「落葉才歸根」，而是要「落地就生根」。她用自己漢名紀念與父親的連結，而魯凱族名字是「saidai latavelengan」。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。