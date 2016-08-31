獅子山颱風登陸日本 淹水潰堤11死3失蹤
獅子山颱風(10號颱風)登陸日本東北地方，帶來強風豪雨，造成東北地方、北海道重大災情。31日岩手縣一處老人安養院疑遭淹水，發現9具老人遺體。最新災情統計，目前岩手縣已有11人死亡，北海道另有3人行蹤不明。
根據NHK報導，31日上午地方時間10時許(台灣時間9時許)，日本警方獲報前往岩手縣岩泉町乙茂地區查看，在「樂樂」老人安養院發現9具遺體，由於遺體全數是老人，警方研判可能是安養院的入住者。
此外，同縣久慈市山根町30日河水淹沒民宅，一名老年女性陳屍家中。31日上午流經岩泉町的小本川河岸也發現一名老年男性遺體，岩手縣共計11人罹難。地方當局表示，31日下午6時前縣內16個河川瀕臨警戒水位。
氣象廳指出，31日上午10時為止，北海道上士幌町72小時雨量達351.5釐米。雖然北海道大雨高峰期已過，但仍要慎防土石流發生。最新災情統計，北海道有3人落水，目前下落不明。
(中時電子報)
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