搶開學季商機,outlet辦零碼鞋特賣

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台中日曜天地OUTLET九月二日起將舉辦「零碼鞋搶購會」，網羅50多個品牌、4萬雙鞋款以1折起的低價出清。(馮惠宜攝)

台中日曜天地OUTLET舉辦「零碼鞋搶購會」，包括休閒、運動及多個知名品牌都共襄盛擧。(馮惠宜攝)

搶開學季商機，台中日曜天地OUTLET搶在百貨賣場舉辦周年慶促銷前，舉辦「零碼鞋搶購會」，網羅近來熱銷名牌Dr. Martens（馬汀大夫），以及CCILU、GEOX等50多個品牌舉辦零碼鞋搶購會，價格下殺到1折起，四萬雙鞋以兩百元起的路邊攤價格出，盼能吸引學生族群搶購。

為搭上這波開學商機，日曜天地從9月2日起將舉辦「零碼鞋搶購會」特別擴大銷售面積，增加400坪特賣場，將知名品牌運動鞋、休閒鞋網羅到位，讓消費者不論性別、年齡，不管是籃球、慢跑、登山，想買哪一種功能運動鞋、都能一次購足。

值得一提的是，近年爆紅的英國名牌鞋－Dr. Martens（馬汀大夫），也進駐日曜天地設置全國唯一OUTLET專櫃，同步參與這場零碼鞋出清特賣，打出一雙5折、兩雙4折、三雙3折的破盤價格出清。另New balance童鞋限量100雙，每雙只要200元！

這次參與品牌包括：CCILU、GEOX、ALDO、DC、SKECHERS、fitflop、Timberland、Dr. martens、Trippen、Adidas、NEW BALANCE、PUMA、converse、ASICS、Miofeel、Sperry、keds、LACOSTE、La new、CAT、BE:EZA、MAROS IImelissa、TANARA、KOLOSH、XTI、Piccadilly、melissa、 MEL 、Grendha、iPanema、Ballasox、montoya、W＆M、Hush puppies、clarks、walking zone、The North Face、spinnaker、GINGER、SOFT-SIDEER、camel、Miofeel、ALAIN DELON、SANTA BARBARA POLO&RACQUETCLUB、SNOOPY、Helo Kitty、Roberta、Arco、arcorina、CIPHER、Ding Lih、crocodile等50多個品牌共四萬雙運動、休閒、名牌鞋款。

(中時)