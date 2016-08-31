宜蘭女孩自由車破紀錄 向奧運邁進
21歲自由車國手陳姿吟，本來是個音樂美少女，8年前受音樂老師、自由車國手黃章桐的影響，轉而學習自由車，今年她在玉山塔塔加自行車賽中，不僅蟬聯冠軍，更打破奧運國手蕭美玉於2013年所創下的紀錄，未來更期待拚進奧運，為台灣拿金牌。
目前就讀北市大的陳姿吟，國中加入國樂社學二胡，音樂老師黃章桐常身穿車衣為學生上課，只為方便課後練自由車，又加上每天回家總會看到黃的騎車背影，一條回家5公里的路程，自己要騎40分鐘，老師卻10分鐘搞定，引起陳姿吟的興趣。
身高153公分的陳姿吟說，身材不如他人，以前未接觸過體育，起步非常辛苦，練習時總脫隊，大家得停下來等待，為了跟上大家，只能比別人更努力；曾因為摔倒而想放棄，但教練露出身上更多的疤痕，激勵了她的心智，「自己這樣好像不算什麼！」
宜蘭縣自由車運動協會教練黃章桐，如今已培訓出5名國手，在2016玉山塔塔加自行車賽中大放異彩，女子組冠軍陳姿吟以3小時11分8秒，打破由奧運國手蕭美玉創下的大會紀錄3小時15分48秒，同隊隊友周璇和葉羽霜也包辦第二、三名。
黃章桐指出，這幾年她們戰績越來越好，8年前創隊時，就以2020東京奧運為目標，但由於自由車黃金時期為28歲，屆時她們可能還太年輕，只希望能拚進奧運，而最終目標設在2024巴黎奧運，期待為台灣拿獎牌，也是國內自由車界的世代交替。
(中時)
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