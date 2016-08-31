不當黨產處理委員會 106年度編5500萬預算

不當黨產處理委員會上午正式揭牌，預算書也在今天送抵立法院，委員會106年度預算數共編列新台幣5552萬元，用於行政支出及黨產處理業務，其中人事費就佔了2758萬元。

不當黨產處理委員會今天上午揭牌。不當黨產處理委員會主委顧立雄致詞時表示，他知道處理不當黨產是兩邊不討好的工作，但這不是假議題，他希望完成民主最後一哩路，也希望各界不要再打口水戰。

中華民國106年度中央政府總預算案不當黨產處理委員會單位預算，今天送抵各立委國會辦公室。根據預算書的組織架構圖，委員會下共分成調查一組、調查二組以及行政組，另外人事、主計、政風部分則由行政院派員兼任。

委員會共編制政務官1人、主管職7人、約聘人員18人，總共26人的預算員額，人員維持所需經費2758萬9000元。

黨產處理業務中，又分為財產查核業務及調查追徵業務。財產查核包括受理財產申報、辦理政黨及其附隨組織等財產範圍界定、辦理人員進階教育訓練等，編列491萬元預算。

調查追徵業務則有釐清政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得之財產範圍，並執行相關法制程序、獎勵措施、建立專屬網站、辦理研討會、聽證會等，共編列934萬元經費。

另外，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第13條規定，編列相關獎金300萬元。1050831

(中央社)