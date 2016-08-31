產學合作推裝潢人力班 就學就業有保障
台中市東勢高工與台灣行動菩薩助學協會合作，成立裝潢人力培育專班，學生在學期間有生活津貼，就業後月薪可達5萬元，讓學生就學及就業都安心。
為了提升技職學生的專業技術與就業能力，東勢高工和台灣行動菩薩助學協會合作，提出「發願成才」合作計畫、成立裝潢人力培育專班，並於今天在東勢高工舉辦第2屆始業式。
台中市教育局長彭富源、台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲及秘書長游金洲、東勢高工校長劉福鎔都出席，彭富源並祝福「發願成才班」學生透過專業技能、技術證照、穩定就業、進修學位等4個層面，達成「畢業即就業」的學用合一目標。
「發願成才」計畫是由台灣行動菩薩助學協會探訪組長張麗莉（龍寶建設公司董事長）發起，經市府教育局媒合與東勢高工合作辦理，以3年為期培育學生取得高職畢業學歷，104學年度共招生14人，今年度則招收12名學生。
裝潢人力培育班課程規劃結合產業實習，透過職場體驗培養學生的實作能力外，還安排美學、生活教育及品德課程。每個月提供3000元生活津貼，高三學生白天在工廠實習、晚上上課，可領3萬元薪水，3年期滿通過檢測的學生就業後月薪可達5萬元。
彭富源除感謝台灣行動菩薩助學協會與東勢高工開啟產學合作的新典範，還說，期許台中各級學校發展個別化的產學合作模式，提供台中學子優質的就學、就業環境，讓青年根留台中、放眼國際，並希望透過更多產學合作的機會，協助孩子培養一技之長。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。