產學合作推裝潢人力班 就學就業有保障

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台中市東勢高工與台灣行動菩薩助學協會合作，成立裝潢人力培育專班，學生在學期間有生活津貼，就業後月薪可達5萬元，讓學生就學及就業都安心。

為了提升技職學生的專業技術與就業能力，東勢高工和台灣行動菩薩助學協會合作，提出「發願成才」合作計畫、成立裝潢人力培育專班，並於今天在東勢高工舉辦第2屆始業式。

台中市教育局長彭富源、台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲及秘書長游金洲、東勢高工校長劉福鎔都出席，彭富源並祝福「發願成才班」學生透過專業技能、技術證照、穩定就業、進修學位等4個層面，達成「畢業即就業」的學用合一目標。

「發願成才」計畫是由台灣行動菩薩助學協會探訪組長張麗莉（龍寶建設公司董事長）發起，經市府教育局媒合與東勢高工合作辦理，以3年為期培育學生取得高職畢業學歷，104學年度共招生14人，今年度則招收12名學生。

裝潢人力培育班課程規劃結合產業實習，透過職場體驗培養學生的實作能力外，還安排美學、生活教育及品德課程。每個月提供3000元生活津貼，高三學生白天在工廠實習、晚上上課，可領3萬元薪水，3年期滿通過檢測的學生就業後月薪可達5萬元。

彭富源除感謝台灣行動菩薩助學協會與東勢高工開啟產學合作的新典範，還說，期許台中各級學校發展個別化的產學合作模式，提供台中學子優質的就學、就業環境，讓青年根留台中、放眼國際，並希望透過更多產學合作的機會，協助孩子培養一技之長。1050831

(中央社)