台中大里大樓火警 7旬婦命危送醫

台中市大里區東南路1棟7層住宅大樓今天中午傳出火警，消防局獲報前往救援，並在4樓住戶的廚房救出1名70歲吳姓婦人，吳婦經送醫搶救已恢復生命跡象，目前仍急救中。

台中市消防局中午12時12分接獲報案，大里區東南路1棟7層住宅大樓傳出火警，出動大里、霧峰、十九甲、國光、信義、仁化等分隊，救災（護）車輛15輛、43人前往搶救。

消防人員到場後，發現4樓住戶窗戶竄出濃煙，立即佈水線搶救，並將倒臥在廚房的吳姓婦人救出，吳婦在送醫過程中一度沒有呼吸心跳，經搶救後已恢復生命跡象，目前仍插管急救中。至於起火原因仍待火調科人員釐清。1050831

(中央社)