陸民躲「小三通」貨船偷渡 揚言投奔自由
在大陸四川當教員的李姓男子，半夜溜進「小三通」貨船內躲藏，從泉州石井偷渡到金門料羅港，遭眼尖的岸巡幹員當場逮捕後，聲稱他要「投奔自由」，想到台北過好日子。金門岸巡總隊見他講話顛三倒四，今（31）日下午依違反入出國及移民法送辦。
昨晚8時25分許，岸巡料羅安檢所幹員在執行勤務時，發現1名全身溼透的男子在港區徘徊，形跡十分可疑，立即趨前查詢，從對方濃濃的大陸口音，一下就確認是剛上岸的偷渡客，當場加以逮捕。
這名自稱姓李（47歲），老家在四川綿陽市的偷渡嫌犯供稱，他在當地1所初中當教員，因為受到歧視待遇，日子過得並不快活，又聽說台灣既民主又自由，一心想先來到金門，再想辦法到台北過新生活，昨晚在泉州石井港問了工人，知道哪艘船要開到金門後，半夜趁天黑無月，偷溜上船躲在錨艙內，1個多小時後就到金門，在離岸100多公尺處「跳船」下水游泳上岸。
李嫌還表示，他原先就曾2次從對岸游泳到金門，但因年紀大了，體力有點不行，都是半途而廢，這回好不容易順利上岸，一定要前進台北。由於他在接受岸巡司法組偵訊時，說話語無倫次，加上又未帶任何身分證件，依法移送檢方偵辦。
岸巡指出，近年對岸民眾使用各種工具偷渡上岸，甚至表明要「投奔自由」的案件不少，但躲在「小三通」貨輪中偷渡過來，本案算是頭一遭。
(中時)
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