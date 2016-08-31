對抗低「薪」情 肯德基推出新一代99群星餐

肯德基推出新一代$99群星餐，新口味「美式煙燻薯餅雞腿捲」(圖左)及「德州辣醬經典薯餅雞腿堡」(圖右)皆內含咔啦雞腿排及加大版衝浪板薯餅，搶攻小資族消費市場。(圖片提供／台灣肯德基)

近年來物價持續上漲，上班族薪資跟不上物價漲幅，小資族生活好「薪」苦！台灣肯德基與上班族一同對抗不景氣，推出限定期間「新一代$99群星餐」，此次和以往不同為雙主餐設計，分為「美式煙燻薯餅雞腿捲」、「德州辣醬經典薯餅雞腿堡」，消費者可自由搭配選擇，即日起至10月3日限定販售。

新一代$99群星餐主打捲餅、漢堡任選一主餐，搭配金黃脆腿條、香酥脆薯與可樂，100元有找，讓小資族在物價高漲的時代也能花小錢就吃得飽、吃得巧。

(中時)