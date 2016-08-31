G20歐習會 美國務院：對台立場不因台灣領導人轉變

Ｇ20(二十國峰會)9月4至5日在大陸杭州登場，中美領導人習近平與歐巴馬的會面備受關注；對此，美國官員在記者會上表示，兩岸關係可能在「歐習會」中被觸及；美方強調，美國鼓勵台灣拓展國際空間、以適當方式加入國際組織的立場，不因台灣領導人是誰而轉變。

美國國務院亞太事務助卿羅素（Daniel Russel）華府時間30日在華府外國記者中心說，在台灣問題上，美國對北京方面的說法所傳達的立場和訊息，不是隨著台灣現在的領導人是誰而變化，而是基於美方的政策和原則。他並稱，鼓勵兩岸關係以一種造福兩岸人民、尊重兩岸人民意願的方式保持穩定，仍然是美方高度優先的考量。

羅素說，美方一直鼓勵台灣擴展國際空間，鼓勵台灣以建設性方式拓展能力，參與那些不需要國家身份作為入會前提的組織，或者以其他合適形式加入國際組織；因為美方知道，台灣人民有很多可以貢獻。

白宮國家安全委員會亞洲事務高級主任康達（Daniel Kritenbrink）則表示，兩岸關係和台灣問題將會在歐巴馬與習近平的雙邊會談中被提及。康達說，歐巴馬總統會強調美方對美國基於「三個聯合公報」和《台灣關係法》的「一個中國政策」的承諾，強調美國在確保兩岸穩定問題上的國家利益。

(旺報)