澳男急性心梗 急救20多分恢復心跳
來自澳門的56歲李姓男子，到台南參加足球友誼賽，比賽中突然急性心肌梗塞休克，緊急送往台南市立醫院救治，經過高達22次心臟電擊以及施用急救藥物，才保住一命。市醫副院長方慶章說，一般人即使醒來也可能成為植物人或喪失記憶，但李某恢復狀況良好，不到一星期就出院，堪稱奇蹟。
屬於「澳門開心足球隊」成員的李某，被送到市醫時，幾乎沒有生命跡象，所幸他昏倒時身旁有緊急救護技術人員，馬上施以心肺復甦術與AED（自動體外心臟去顫器），加上市醫急診團隊不放棄，進行高達22次心臟電擊以及施用急救藥物，終於將他從鬼門關前搶救回來。
方慶章表示，該名患者有高血壓，但卻沒有按時吃藥，因此心血管有3處阻塞，才造成急性心肌梗塞；經急救後，馬上又施以心導管手術，再轉送加護病房，目前術後恢復狀況良好。
方慶章還說，通常患者經過22次心臟電擊，即使醒來也可能成為植物人或喪失記憶；但李某清醒後，竟然對答如流，記憶也沒受影響，恢復狀況非常良好，不到一星期就可出院，算是非常幸運的特殊案例。
(中時)
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