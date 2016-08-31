逃跑印傭遭剝削 被迫賣淫4000只拿1000

中正二警方指揮交通時，碰巧救出遭剝削的印尼賣淫女。（陳鴻偉翻攝）

23歲印尼外傭安妮（AENI），2年前被派往台中照顧長者，不堪繁重家事逃跑，非法打工先後曾賣過檳榔跟到餐廳洗碗，日前到台北找工作，卻遭自稱「小吳」的男子控制行動，逼迫她賣淫，每次所得4000她只能拿1000，已陸續接客半年多。

中正二員警昨晚6時在羅斯福路2段指揮交通時，發現1名男子神情鬼崇，在附近飯店等候，並在安妮現身時快步前往將她帶走，警方直覺可疑上前盤查，該名男子見狀立刻拔腿狂奔，朝小巷逃逸，安妮想跑但來不及，遭逮時坦承賣淫，剛才接的是第3個客人。

安妮在警局提起這幾年的遭遇，說為了寄錢回家，明知被剝削只好強忍，每天至少要接5個客人，還得騙家人在台灣過得很好，說著說著一度難過哽咽，警方偵訊後，依違反社維法將她送辦，另擴大追查控制印女賣淫的不法集團。

(中時)