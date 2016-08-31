2016年拉美拓銷團首站訪墨促銷

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外貿協會2016年下半年拉美拓銷團當地時間29日在墨西哥市舉辦貿易洽談會。駐墨西哥代表廖世傑也赴會場探訪台灣廠商參展情形。（駐墨西哥代表處提供）中央社 105年8月31日

外貿協會2016年下半年拉美拓銷團日前在墨西哥市舉辦貿易洽談會，是訪團此行墨西哥、智利、阿根廷、瓜地馬拉等四國首站。駐墨西哥代表廖世傑也赴會場探訪台灣廠商參展情形。

拉美拓銷團於當地時間8月29日在墨西哥市MarquisHotel舉辦貿易洽談會。本次訪團共24家廠商分別展出電子、通訊、機械、環保設備／技術、氣動工具、儀錶、管件等優質產品，在洽談會現場向買主說明展示。

廖世傑赴會場探訪台灣廠商參展情形，並鼓勵廠商加強拓銷、共同為台灣拚出口，續創銷售佳績。

此外，廖世傑同時就墨西哥市場大環境現況、墨國汽車產業所帶動的商機需求潛力與廠商交換意見，鼓勵除外銷墨西哥外，可研究赴墨投資考察，不但可以投資帶動貿易成長，並可進一步布局整個美洲市場。

廖世傑表示，受國際景氣不佳影響，台灣今年上半年出口墨國雖有減少，但墨國仍居台灣拉美第一大市場，仍值得台灣廠商繼續深耕。1050831

(中央社)