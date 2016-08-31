加拿大申請加入亞投行 北美第一國

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加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）今天在北京宣布，加拿大正式申請加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）。加拿大成為首個申請加入亞投行的北美國家。

中國大陸央視財經報導，隨加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）訪問大陸的莫諾下午宣布加國申請加入亞投行。經半數以上成員通過後，加拿大將成為亞投行正式成員。

截至2015年4月，亞投行意向創始成員有57個。亞投行行長金立群下午說，已有超過20國正式申請加入亞投行，到今年底，亞投行成員國將超過90個。

金立群今年6月在亞投行年會上曾說，亞投行接納新成員的截止日期是2016年9月30日。

亞投行成立前，加拿大曾和美國、日本一同抵制這個由大陸主導成立的多邊金融機構。杜魯道率領的自由黨2015年11月執政後改變方向，著手改善與大陸的雙邊關係。

香港電台報導，杜魯道30日在北京出席中國企業家俱樂部主辦的座談活動時說，加拿大正積極考慮加入亞投行的可能性。

他表示，競選時曾承諾增加基礎設施投資，這不僅能在短期內創造更多就業機會，長期也有利於加拿大經濟民生。本屆加拿大政府尤其重視投資基礎設施，因此正積極考慮加入亞投行。1050831

(中央社)