地磨兒國小校長 出任屏縣府原民處長
屏東地磨兒國小週一開學才正式成為「原住民族實驗學校」，校長伍麗華就被延攬進入屏東縣政府，擔任原住民事務處長。
屏東縣原民處長曾智勇擔任處長長達16年，最近升任行政院原民會原住民文化發展中心主任，伍麗華接任遺缺，為不影響校務，將待新校長遴選後，再正式接任原民處長。
47歲的伍麗華出身於高雄市魯凱族部落，是屏東縣排灣族媳婦，在屏東縣擔任國小教師15年、主任5年、校長7年，擔任過泰武及地磨兒國小與原住民部落大學校長，由她主持的原住民族課程發展中心，致力於原住民族本位教科書的開發。
除了在泰武國小率先全國使用原住民族本位教材外，去年，伍麗華調任三地門鄉地磨兒國小，也努力原住民族教材的開發及教育，讓地磨兒國小成為屏東縣今年唯一的原住民族實驗學校。
伍麗華覺得自己對學校有很大的責任，要接任原民處長，她糾結很久，但為了不負縣長所託，她願承擔責任。
屏東縣政府盼望借重伍麗華在原住民教育課程研發的長才，讓原民處與教育處充分合作，讓原住民文化能夠深耕部落。
屏東縣政府目前仍有農業處長懸缺，原處長姚志旺升任農糧署後，至今還沒有接任人選，備受注目。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。