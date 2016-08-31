地磨兒國小校長 出任屏縣府原民處長

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屏東地磨兒國小週一開學才正式成為「原住民族實驗學校」，校長伍麗華就被延攬進入屏東縣政府，擔任原住民事務處長。

屏東縣原民處長曾智勇擔任處長長達16年，最近升任行政院原民會原住民文化發展中心主任，伍麗華接任遺缺，為不影響校務，將待新校長遴選後，再正式接任原民處長。

47歲的伍麗華出身於高雄市魯凱族部落，是屏東縣排灣族媳婦，在屏東縣擔任國小教師15年、主任5年、校長7年，擔任過泰武及地磨兒國小與原住民部落大學校長，由她主持的原住民族課程發展中心，致力於原住民族本位教科書的開發。

除了在泰武國小率先全國使用原住民族本位教材外，去年，伍麗華調任三地門鄉地磨兒國小，也努力原住民族教材的開發及教育，讓地磨兒國小成為屏東縣今年唯一的原住民族實驗學校。

伍麗華覺得自己對學校有很大的責任，要接任原民處長，她糾結很久，但為了不負縣長所託，她願承擔責任。

屏東縣政府盼望借重伍麗華在原住民教育課程研發的長才，讓原民處與教育處充分合作，讓原住民文化能夠深耕部落。

屏東縣政府目前仍有農業處長懸缺，原處長姚志旺升任農糧署後，至今還沒有接任人選，備受注目。1050831

(中央社)